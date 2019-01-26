В чемпионате «Забег в ползунках приняли участие почти 150 юных спортсменов

СЕГОДНЯ 15:16 2019-01-26T15:16:45+03:00

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Самые веселые, самые позитивные, красивые и счастливые – все это наши прекрасные участники 9-го ежегодного конкурса «Забег в ползунках», который проводит газета «Комсомольская правда» - Мурманск» и ДК Ленинского округа столицы Заполярья. Наше уникальное соревнование собрало в ГДЦ «Арктика» около 150 участников в возрасте от 6 месяцев до 3 лет.

Юные спортсмены состязались в трех возрастных категориях, в каждой из которых были выбраны победители и обладатели призовых мест. Этот год можно назвать победным для девочек, ведь они взяли «золото» во всех трех номинациях: Ева Сагитова стала лучшей среди самых юных участников в возрасте от 6 месяцев до 1 года, Тимур Зайцев занял второе место, а Владимир Бихнер – третье; Анастасия Кузнецова взяла «золото» в группе ребят от 1 года до 2 лет, а «серебро» и «бронзу» завоевали Антон Мясников и Артем Зайцев соответственно; Дарья Панова стала лучшей из взрослых девочек, которым уже исполнилось 2 года, а 3 еще нет, здесь и второе с третьим местом стали «девчачьими» - их завоевали Екатерина Ясюкевич и Мирослава Копылова.

Также мы раздали призы от наших партнеров тем, чьи костюмы и группы поддержки стали лучшими среди всего многообразия прекрасных участников. Поздравляем наших победителей, ждем на наших соревнованиях снова и просим немного подождать большого материала о празднике, который в ближайшие дни появится на нашем сайте и в газете.