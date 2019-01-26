В Апатитах ограбление магазина сняли на видео
К каким способам только не прибегают желающие разжиться товарами бесплатно. В Оленегорске молодой человек пытался скрыть свою личность под маской, в открытую крадя алкоголь с прилавка супермаркета, а в Коле мурманчанин расплатился за продукты купюрой «Банка приколов».
Другие же предпочитаю действовать более грубо, применяя физическую силу. Так произошло сегодня в Апатитах, где грабители решили пробраться в строительный магазин под покровом ночи. Они успешно расправились со стеклянной дверью, и их план даже мог бы увенчаться успехом, если бы не мужчина, проходивший мимо.
Он заметил, как через разбитое стекло входной двери в торговый зал проникают сомнительные личности, и поинтересоваться у одного из грабителей, что происходит. Диалог с ним прохожий снял на видео.
– Молодой человек пытался дозвониться до полиции через «112», но не смог. Это довольно распространенное явление в наших краях. Впрочем, сработала сигнализация, и к месту прибыла группа быстрого реагирования охранного предприятия, а затем - и следственно-оперативная группа полиции, – сообщает «ХибИнформБюро».
Сотрудники пострадавшего магазина отмечают, что стеклянная дверь регулярно манит к себе подобных элементов, и это не первое происшествие за месяц.
Ограбление магазина в Апатитах - диалог очевидца с воришками .Сегодня ночью одному из местных жителей удалось запечатлеть на камеру смартфона действительно уникальный момент. Видео: ХибИнформБюро .