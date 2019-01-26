2019-01-26T10:47:46+03:00
Досуг

Из-за мороза в Мурманске отменили народные гулянья «Здравствуй, солнце!»

26 января температура воздуха в регионе опустится ниже -33°
Анна СТЕПАНОВА
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В Мурманске по-настоящему зимняя погода!В Мурманске по-настоящему зимняя погода!Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Мороз не собирается покидать нас в наступившие выходные. Сегодня в центральных районах Мурманской области температура воздуха будет колебаться в районе от -28 до -33°. В остальном Заполярье немного теплее – от -18 до -23°.

Такие показатели стали основанием для того, чтобы отменить сразу два народных гулянья. Празднование в городке «Сказка», который находится около Семеновского озера, должно было состояться через несколько часов, а представление «Здравствуй, солнце!», подготовленное администрацией Мурманска, – завтра.

– В связи с неблагоприятным прогнозом погоды, согласно которому в воскресенье, 27 января, ожидается температура ниже -15°, массовые мероприятия отменяются, – подтвердили «КП» в пресс-службе администрации.

Отметим, что по состоянию на 9 утра, в столбик термометра уже опустился до -17°. Кроме того, по информации местного гидрометцентра, 28 и 29 января существенных изменений погоды не ожидается.

Напомним, в прошлом году праздник «Здравствуй, солнце!» проходил в первых числах февраля.

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