2019-01-25T22:14:22+03:00
Досуг

Чемпионат "Карапузы, на старт!" в Мурманске состоится при любой погоде

"Комсомолка" ждет 26 января на яркий праздник юных чемпионов
Ника СВЕТЛОВА
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Регистрация на чемпионат официально закрыта.Регистрация на чемпионат официально закрыта.Фото: Александра КАЗАКОВА
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Завтра, 26 января, уже в девятый раз "Комсомольская правда" - Мурманск" проведет чемпионат "Карапузы, на старт!". За годы, что мы с любовью готовим это мероприятие, мы сталкивались с самой разной погодой. Были и морозы под -25 градусов, и снегопады с метелями.

Но разве это нас остановит? Мы спешим сообщить нашим участникам и гостям, что праздник состоится при любой погоде! Ждем всех в уютном помещении на втором этаже гостинично-делового центра "Арктика" (пр. Ленина, 82).

Чемпионат начнется в 11.00. Но мы советуем подойти участникам первой группы чуть заранее, чтобы успеть переодеться и освоиться.

Напомним, что соревноваться малыши будут по трем группам: от полугода до года, от года до двух и от двух до трех лет. Просим взрослых захватить с собой сменную обувь. И хорошее настроение.

На нашем мероприятии вас ждет много интересных развлечений, подарки и сюрпризы. Всю необходимую информацию по празднику можно найти в нашей группе в "ВКонтакте".

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