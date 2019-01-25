В Мурманске пройдет благотворительная акция «Протяни руку лапам»

СЕГОДНЯ 18:13 2019-01-25T18:13:00+03:00

Все желающие смогут пообщаться с животными, которые ищут дом, и помочь им по мере сил

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Грядущие выходные синоптики обещают морозными. И если погулять по красивейшим зимним улицам любимого города рискнет не каждый, то вот согреть душу в компании очаровательных подопечных групп «Подари шанс» - Помощь бездомным животным» и «Добрые руки» - поддержка бездомных животных» может любой желающий. В это воскресенье, 27 января, пройдет благотворительная акция «Протяни руку лапам».

- Мы гарантируем два часа позитива в компании наших подопечных: восьми собак и троих кошек. Все очень добрые, контактные и ориентированы на человека. Все пришедшие смогут познакомиться с ними, пообщаться и сфотографироваться. Кроме того, мурманчане при желании могут также помочь животным всем необходимым: сухими и влажными кормами, амуницией, лекарствами и лакомствами, - рассказывает о предстоящем мероприятии руководитель группы «Подари шанс» - Помощь бездомным животным» Юлия Рекало.

В общем, поднять себе настроение и сделать доброе дело мурманчане смогут 27 января с 13:00 до 15:00 в ринговом зале STAR DOG по адресу: улица Сомова, дом 11. Приходите - не пожалеете!