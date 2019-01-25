Утром на остановке «Фадеев Ручей» загорелся автобус

СЕГОДНЯ 16:17 2019-01-25T17:08:54+03:00

Рейсовый транспорт следовал из Кильдинстроя в Мурманск, когда пришлось вызвать пожарных [видео]

Изменить размер текста: A A

Рейсовые автобусы все чаще попадают в сводку ДТП. Только за январь на дорогах Мурманска было несколько тревожных случаев. Первый произошел еще в начале января, когда автобус №106, следовал в Мурмаши – у него заклинило переднее колесо.

Сегодня же, 25 января, без привлечения тревожных служб не обошлось. У автобуса №108, который выполнял маршрут из Кильдинстроя в Мурманск, загорелось колесо.

– Сообщение поступило на пульт дежурной службы «01» в 9.49. Возгорание зафиксировали рядом с остановкой «Фадеев Ручей» в Мурманске, – рассказали в МЧС России по Мурманской области.

Уже через три минуты на место ЧП прибыли два расчета пожарно-спасательной части №7. По предварительной информации, возгорание началось в районе заднего правого колеса.

– Благодаря оперативным действиям водителя автобуса и сотрудников экстренного ведомства удалось не допустить распространения пожара. В настоящее время его причина устанавливается. Пострадавших нет, – уточняют в пресс-службе.