Утром на остановке «Фадеев Ручей» загорелся автобус
Рейсовые автобусы все чаще попадают в сводку ДТП. Только за январь на дорогах Мурманска было несколько тревожных случаев. Первый произошел еще в начале января, когда автобус №106, следовал в Мурмаши – у него заклинило переднее колесо.
Сегодня же, 25 января, без привлечения тревожных служб не обошлось. У автобуса №108, который выполнял маршрут из Кильдинстроя в Мурманск, загорелось колесо.
– Сообщение поступило на пульт дежурной службы «01» в 9.49. Возгорание зафиксировали рядом с остановкой «Фадеев Ручей» в Мурманске, – рассказали в МЧС России по Мурманской области.
Уже через три минуты на место ЧП прибыли два расчета пожарно-спасательной части №7. По предварительной информации, возгорание началось в районе заднего правого колеса.
– Благодаря оперативным действиям водителя автобуса и сотрудников экстренного ведомства удалось не допустить распространения пожара. В настоящее время его причина устанавливается. Пострадавших нет, – уточняют в пресс-службе.
В Мурманске пожарные тушат пассажирский автобус.Возгорание началось около заднего правого колеса автобуса. Пострадавших нет. Видео: пресс-служба МЧС России по Мурманской области.