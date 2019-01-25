2019-01-25T15:27:21+03:00
Досуг

Сегодняшний концерт Гречки в Мурманске отменен

Певица сообщила, что весь российский тур не состоится по вине организатора
Анна СТЕПАНОВА
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Певица Гречка, в миру – Анастасия Иванова.Певица Гречка, в миру – Анастасия Иванова.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Еще три дня назад билеты на ее концерты в российских городах продавались с большим ажиотажем. Еще бы! Артистка активно продвигала свои гастроли через социальные сети, сегодня же стало известно – Гречка полностью отменяет тур.

– По вине организатора наш тур, который должен был начаться концертом в Мурманске, полностью отменен. Все билеты можно вернуть в местах их приобретения. В течение недели мы объявим новый список городов и дополнительные сюрпризы, которые вас ожидают. Приносим свои глубочайшие извинения, – гласит пост в официальном сообществе.

Сегодняшнее сторис в Instagram певицы. Фото: Соцсети

Сегодняшнее сторис в Instagram певицы.Фото: Соцсети

Фото: Соцсети

Последнюю партию билетов на мурманский концерт начали распродавать 22 числа, а он сам должен был состояться уже сегодня, 25 января.

Справка «КП»

Гречка – сценическое имя 18-летней Анастасии Ивановой из Кингисеппа, небольшой городок в Ленинградской области. Ее называют зарождающейся звездой поколения «ВКонтакте» и свой первый альбом она записала в 2016 году.

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