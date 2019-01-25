2019-01-25T16:30:28+03:00
Происшествия

Житель Ловозера случайно сбил на поезде своего коллегу

Трагический форсмажор произошел на руднике «Карнасурт»
Иван ПЕТРОВ
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Так выглядит участок ловозерского рудника, где произошел несчастный случай. Фото: пресс-служба следственного комитета по Мурманской областиТак выглядит участок ловозерского рудника, где произошел несчастный случай. Фото: пресс-служба следственного комитета по Мурманской области
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Шахтерское ремесло по праву считается одним из самых опасных. Представители этой трудоемкой профессии каждый день рискуют здоровьем. Получил тяжелую травму и наш земляк, специалист с рудника «Карнасурт» в Ловозере.

Трагический форсмажор на производстве произошел еще осенью минувшего года, но только сейчас увидели свет детальные обстоятельства случившегося. Связано это с окончанием расследования.

- Вечером 8 сентября, во время маневренных работ на рельсах рудника «Карнасурт», обвиняемый, будучи в машине электровоза, нарушил требования охраны труда. Мужчина начал движение задним ходом без звукового сигнала. При этом он не убедился в отсутствии людей на пути движения электровоза, - сообщает пресс-служба следственного комитета по Мурманской области.

Как это часто бывает, такой «авось» привел к трагическим последствиям. Поезд наехал на 61-летнего сотрудника предприятия, который в тот момент стоял на рельсах. Пенсионер получил тяжелую травму, что, учитывая преклонный возраст, особенно чревато неприятными последствиями для организма.

Однако виновник происшествия, скорее всего, избежит тюрьмы и отделается штрафом. Даже следствие и прокуратура ратуют о закрытии дела. Почему, спросите Вы? Сыграли свою роль раскаяние, возмещение ущерба, помощь следствию и хорошая характеристика с места работы. Да и отсутствие судимости настроило правоохранителей на благожелательный лад.

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