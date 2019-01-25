Накануне Дня студента в офисе мурманского «МегаФона» побывали юные логисты
20 студентов Мурманского технологического колледжа сервиса (МТКС) побывали на экскурсии в региональном офисе «МегаФона». Телекомотрасль считается одной из наиболее востребованных на рынке труда и одной из самых нетривиальных по содержанию. Каждый день - новый вызов. Поэтому гости с интересом «погрузились» в «МегаФон» с помощью корпоративных мультимедийных материалов, а также посетили технологическую платформу компании - коммутатор, через который проходят звонки десятков тысяч северян.
- Сейчас молодые люди буквально живут в интернете, они перенасыщены входящей информацией, поэтому, чтобы их увлечь, обратить на что-то внимание, иногда полезно это показать. Учащиеся на «живом» примере увидели, как функционирует крупная компания, и какие знания и умения необходимы для успешного трудоустройства в будущем, - говорит преподаватель Александр Бурмакин.
Фото: «МегаФон».
- Каждому сотруднику важно понимать, что от него ждет компания. В «МегаФоне» выделяют пять ключевых компетенций, которые являются ориентиром для развития и успешной работы. Это - командное взаимодействие, клиентоориентированность, непрерывное развитие, результативность, цифровая гибкость. «Прокачивание» данных навыков непременно принесет успех в любом деле, - отмечают в «МегаФоне».
В ходе встречи технический руководитель Максим Артамонов и руководитель по продажам на массовом рынке Наталья Паничева подробно рассказали студентам о работе мощной сети «МегаФона», покрывающей почти всю территорию региона, и о недавних технических обновлениях, а именно: включении технологии LTE Advance в Мурманске и ряде областных городов, которая уже сегодня позволяет достигнуть скорости мобильного интернета до 200 Mb. И, конечно, поговорили о цифровых услугах и сервисах, которые делают все аспекты нашей жизни лучше, и уже сейчас помогают строить современный мир.
- Очень полезная встреча! Захотелось узнать больше о тех возможностях, которые предоставляет «МегаФон». Спасибо сотрудникам компании и колледжу за такую возможность, - поделились впечатлениями ребята.
Фото: «МегаФон».
- Мурманский офис «МегаФона» уже несколько лет принимает у себя студентов. Мы очень рады, что наши экскурсии помогают молодым специалистам различных направлений осознать правильность выбора профессии, увидеть перспективы работы в сфере телекома и IT, познакомиться с технологиями, - прокомментировал мероприятие директор Мурманского отделения «МегаФона» Владимир Чуйко.
Сотрудники компании поздравили ребят с наступающим профессиональным праздником - Днем студента. Пожелали отличной учебы, чтобы все задуманное удавалось, а внеаудиторные занятия приносили только пользу. В заключение встречи предложили ребятам вкусный чай и сладости.
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