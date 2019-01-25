Новый Дом культуры в Варзуге обеспечили электричеством на 200 киловатт

СЕГОДНЯ 14:33 2019-01-25T14:33:15+03:00

Здание выполнено в простом и утилитарном стиле, но зато при проектировании учитывались погодные условия Заполярья

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Большинство северян не сталкивались в своей жизни с наводнениями и землятрясениями - в этом плане наш регион благополучен. А вот на юге Мурманской области, в районах старинного Поморья, наводнения случаются. В селе Варзуга доходило до того, что разрушился старый Дом культуры, но, сразу же оговоримся, переживать не стоит - совсем недавно открылся новый.

В плане внешнего вида новостройка выглядит вполне практично: никакой лепнины, никаких колоннад. Лаконичность и простота вместо напыщенного «сталинского ампира». Внутри здание тоже смотрится современно и, как заявляет подрядчик, проектировалось специально для условий Крайнего севера. Отдельную работу пришлось проделать, чтобы «запитать» новый Дом культуры.

- Энергетики для технологического присоединения культурного центра выполнили работы по подключению нового здания к трансформаторной подстанции. Предоставленная мощность - 200 киловатт, - извещает компания «Колэнерго».

Выделенного объема энергии хватит, чтобы обеспечить светом интерьеры и «запитать» звуковые устройства с компьютерной техникой. И не только. Запаса электричества должно хватить для любых потребностей, которые возникнут у посетителей ДК в Варзуге. Например, чтобы зарядить свой мобильник, а заодно и книжки полистать в местной библиотеке.

Кстати, население Варзуги составляет около 300 человек.