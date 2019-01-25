2019-01-25T13:57:01+03:00
Общество

За год число многодетных семей в Мурманской области выросло почти на полтысячи

Актуализировал эту информацию министр социального развития региона
Анна СТЕПАНОВА
Поделиться:
На сегодня в России около 1,5 миллиона многодетных семей.На сегодня в России около 1,5 миллиона многодетных семей.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Многодетной считается семья с тремя и более несовершеннолетними, в том числе детьми, взятыми под опеку из детского дома. В нашем регионе число многодетных семей продолжает увеличиваться год от года. По последним актуальным цифрам, оно равняется 7577.

– У нас 7577 многодетных семей. Я впервые выношу эту цифру в публичную плоскость, последняя цифра, которой мы оперировали – 7068 семей. За год она выросла почти на полтысячи, – рассказал журналистам на пресс-конференции министр социального развития Мурманской области Сергей Мякишев.

Отметим, что примерно половина многодетных семей получает региональные льготы. И скоро к ним добавится еще одна.

На встрече, посвященной новой системе обращения с мусором, было озвучено, что многодетные получат 30% скидку при оплате квитанций. Напомним, для получения данной меры соцподдержки семьям не придется никуда ходить, не требуется писать заявлений.

Всего данную субсидию получат около 3,5 тысяч многодетных семей Заполярья.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Журналисты предрекли нападение планеты смерти Нибиру на Мурманск
Житель Ловозера случайно сбил на поезде своего коллегу
Сегодняшний концерт Гречки в Мурманске отменен
Новый Дом культуры в Варзуге обеспечили электричеством на 200 киловатт
Накануне Дня студента в офисе мурманского «МегаФона» побывали юные логисты
В Высоком проходит церемония прощания с летчиками, погибшими в авиакатастрофе Ту-22М3
Девушка из Апатитов ударила своего отчима ножом на юбилей
Прокуратура после скандального видео проверит Мурманскую городскую поликлинику №1
В Мурманской области за день выпала треть месячной нормы снега
Снегопад в Мурманске: пассажиры толкали троллейбус, а на дорогах произошло 59 аварий
В Мурманске на пожаре погиб отец 9-летнего мальчика
В Умбу привезут икону с мощами Матроны Московской
В Мурманске юные инженеры представили проект освоения луны
Группу мурманских волонтеров могут заблокировать за помощь пострадавшим в ДТП в Финляндии
"Сборная Снежногорска" прошла в Высшую Лигу КВН
В Мурманске пациенты устроили скандал с хирургом, который отказался их принять в нерабочее время