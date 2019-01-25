За год число многодетных семей в Мурманской области выросло почти на полтысячи

СЕГОДНЯ 13:14 2019-01-25T13:57:01+03:00

На сегодня в России около 1,5 миллиона многодетных семей. Фото: Евгения ГУСЕВА

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Многодетной считается семья с тремя и более несовершеннолетними, в том числе детьми, взятыми под опеку из детского дома. В нашем регионе число многодетных семей продолжает увеличиваться год от года. По последним актуальным цифрам, оно равняется 7577.

– У нас 7577 многодетных семей. Я впервые выношу эту цифру в публичную плоскость, последняя цифра, которой мы оперировали – 7068 семей. За год она выросла почти на полтысячи, – рассказал журналистам на пресс-конференции министр социального развития Мурманской области Сергей Мякишев.

Отметим, что примерно половина многодетных семей получает региональные льготы. И скоро к ним добавится еще одна.

На встрече, посвященной новой системе обращения с мусором, было озвучено, что многодетные получат 30% скидку при оплате квитанций. Напомним, для получения данной меры соцподдержки семьям не придется никуда ходить, не требуется писать заявлений.

Всего данную субсидию получат около 3,5 тысяч многодетных семей Заполярья.