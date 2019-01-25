2019-01-25T12:00:28+03:00
Общество

Прокуратура после скандального видео проверит Мурманскую городскую поликлинику №1

Главврач медучреждения тоже обратился в надзорный орган, с просьбой выяснить, на каком основании в сеть выложили ролик
Елена МОЛОДЦОВА
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Главврач мурманской поликлиники требует портал удалить скандальный материал. Статья собрала уже больше 61 тысячи просмотров.Главврач мурманской поликлиники требует портал удалить скандальный материал. Статья собрала уже больше 61 тысячи просмотров.Фото: Скриншот сайта
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Скандал, разгоревшийся в стенах Мурманской городской поликлиники №1 еще 3 января, спустя три недели набирает обороты. Напомним, дежурный хирург Владимир Макеев отказался принимать пациентов без талонов во вне рабочее время. В ответ люди выложили в Интернет видео, хотя их принял второй врач, вызванный из дома. Роликом уже заинтересовалась прокуратура.

- По данному факту проводится проверка, в ходе которой будет дана оценка оказанию медицинской помощи в поликлинике №1. Также выясним порядок и организацию выдачи талонов, время ожидания приема врачей и насколько укомплектован штат. При наличии оснований будут приняты меры реагирования, - сообщают в прокуратуре Мурманска.

Как стало известно «КП», руководство первой городской уже написало ответное заявление.

- Мы потребовали от «Медицинской справочной службы Крыма», которая первой опубликовало видео, незамедлительно удалить информационный сюжет. Свое письмо мы продублировали прокуратуре, а также попросили выяснить, на каком основании был выложен этот ролик. Есть закон и его надо соблюдать! Если беспредельничать, то получаются 90-е в худшем варианте: раньше стреляли, а теперь убивают людей через Интернет, - говорит главный врач медучреждения Сергей Агеев.

Главврач руководствуется статьей 137 Уголовного кодекса РФ «Незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия либо распространение этих сведений в публичном выступлении или средствах массовой информации».

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