Девушка из Апатитов ударила своего отчима ножом на юбилей
Ох уж эти «дела семейные»! Настоящая головная боль для полиции, следствия, и судебной системы. Запутанные отношения между родственниками часто выливаются в ссору и даже драку, но редко - в уголовное дело, ведь близкие люди заступаются друг за друга. Однако недавний случай в Мурманской области все-таки закончился плачевными последствиями. Причем, для всех участников конфликта.
В Апатитах молодая девушка полоснула ножом по шее пожилого отчима. Случилось это в квартире на улице Сидоренко. Обстоятельства семейного конфликта сообщили в правоохранительных органах.
- Девушка праздновала свой юбилей, ей исполнялось 25 лет. При этом члены семьи, отчим в том числе, употребляли спиртные напитки. Затем между падчерицей и мужчиной произошел конфликт, в ходе которого девушка ударила родственника ножом в шею, - пояснила заместитель начальника пресс-службы УМВД по Мурманской области Анастасия Сигаева.
К счастью, один из присутствовавших в квартире участников застолья догадался вызвать «Скорую». Хотя раненому 51-летнему мужчине спасли жизнь, восстановление будет нелегким - здоровью причинен тяжкий вред.
Падчерицу будут судить по части 2 статьи 111 УК и девушка рискует провести в колонии до 10 лет. Кстати, апатитчанка уже бывала «в местах не столь отдаленных» ранее.
Сейчас вспыльчивая дама дожидается судебного заседания под подпиской о невыезде.