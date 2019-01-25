Девушка из Апатитов ударила своего отчима ножом на юбилей

СЕГОДНЯ 12:33 2019-01-25T14:29:52+03:00

В Мурманской области вспыльчивая 25-летняя северянка дожидается суда под подпиской о невыезде. Девушка ранила своего родственника. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Изменить размер текста: A A

Ох уж эти «дела семейные»! Настоящая головная боль для полиции, следствия, и судебной системы. Запутанные отношения между родственниками часто выливаются в ссору и даже драку, но редко - в уголовное дело, ведь близкие люди заступаются друг за друга. Однако недавний случай в Мурманской области все-таки закончился плачевными последствиями. Причем, для всех участников конфликта.

В Апатитах молодая девушка полоснула ножом по шее пожилого отчима. Случилось это в квартире на улице Сидоренко. Обстоятельства семейного конфликта сообщили в правоохранительных органах.

- Девушка праздновала свой юбилей, ей исполнялось 25 лет. При этом члены семьи, отчим в том числе, употребляли спиртные напитки. Затем между падчерицей и мужчиной произошел конфликт, в ходе которого девушка ударила родственника ножом в шею, - пояснила заместитель начальника пресс-службы УМВД по Мурманской области Анастасия Сигаева.

К счастью, один из присутствовавших в квартире участников застолья догадался вызвать «Скорую». Хотя раненому 51-летнему мужчине спасли жизнь, восстановление будет нелегким - здоровью причинен тяжкий вред.

Падчерицу будут судить по части 2 статьи 111 УК и девушка рискует провести в колонии до 10 лет. Кстати, апатитчанка уже бывала «в местах не столь отдаленных» ранее.

Сейчас вспыльчивая дама дожидается судебного заседания под подпиской о невыезде.