Снегопад в Мурманске: пассажиры толкали троллейбус, а на дорогах произошло 59 аварий

СЕГОДНЯ 10:50 2019-01-25T10:50:11+03:00

Чтобы не блокировать дороги, водители в 21 ДТП оформили все бумаги самостоятельно

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А снег идет, а снег идет, заметая дороги и с каждой снежинкой уменьшая видимость для автолюбителей, рискнувших сесть за руль.

- 24 января в столице Заполярья произошло 57 аварий без пострадавших. В 21 случае водители оформили ДТП по европротоколу, чтобы как можно быстрее убрать помятые машины с проезжей части. Мы благодарим их за понимание и инициативность, - сообщают данные сводки в отделе пропаганды отдельного батальона ДПС ГИБДД по Мурманску.

Не обошлось и без курьезных случаев. Пассажирам троллейбуса с бортовым номером 275, вставшего у следственного изолятора после остановки «Улица Комсомольская», пришлось толкать забуксовавшего «рогатого». Водитель общественного транспорта Алена Ложеницына уже душевно поблагодарила своих отзывчивых помощников в соцсетях. Увы, не обошлось 24 января и без более серьезных ДТП.

- В полдень у дома №83 по улице Старостина пассажирка автобуса №18 упала в салоне после резкого торможения. 60-летняя женщина получила травмы. А в 20:30 в районе дома №194 по проспекту Кольскому столкнулись сразу три машины. Водитель Nissan при повороте налево не предоставил преимущество встречному Renault. От удара французскую иномарку отбросило на ожидающий возможности развернуться Kia. В итоге госпитализация понадобилась только 52-летней пассажирки виновника ДТП, - рассказывают в ГИБДД.

Дорожные происшествия происходили не только в Мурманске. По дороге Никель - Заполярный после 21:00 перевернулась грузовая машина. Снег уже перестал идти, но все же будьте внимательны!