В Мурманской области за день выпала треть месячной нормы снега

СЕГОДНЯ 11:16 2019-01-25T11:52:12+03:00

Обильный снежный покров в Мурманске выглядит, конечно, красиво, но мешает пешеходам и автолюбителям. Фото: Виктор КОСТРОВ

За это надо сказать «спасибо» циклону из Архангельской области

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Похоже, матушка-природа решила перевыполнить свой план. Это становится ясно при взгляде на буксующие машины, застрявшие автобусы и склонившиеся до самой земли деревья. Сильные снегопады обрушились на Мурманскую область в конце января.

За один только четверг, 24 числа, выпало приблизительно 10 милиметров осадков - треть от месячной нормы! Об этом сообщает группа «Погода в Мурманске». Сильнее всего от таких вот «щедрот» перепало именно областному центру. Причина снегопада кроется в соседнем регионе.

- Под влиянием западной периферии циклона, расположенного на севере Архангельской области, на Кольском полуострове потеплело, в отдельных районах наблюдается сильный снег. 25 января, по мере смещения циклона на юго-восток, в нашем регионе вновь начнется похолодание, - сообщает главный синоптик мурманского гидрометцентра Елена Сиеккинен.

В пятницу утром горожане уже ощутили на себе ужесточение погодных условий. Но худшее еще впереди: настоящие морозы поджидают нас на выходных. Будем надеяться, что хотя бы обильных промерзаний на Кольском заливе мы не увидим. В новом году на водоеме уже наблюдался лед в районе побережья.