2019-01-25T11:45:26+03:00
Происшествия

В Мурманске на пожаре погиб отец 9-летнего мальчика

Ребенок и бабушка успели выбраться из огня и не пострадали [видео]
Елена МОЛОДЦОВА
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Страшное зрелище наблюдали жители домов на улице Бочкова. Фото: ДТП - ЧП Кола 51Страшное зрелище наблюдали жители домов на улице Бочкова. Фото: ДТП - ЧП Кола 51
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Ох, как часто мы говорим, что переезд хуже пожара. И даже не догадываемся, насколько сильно заблуждаемся. Ни у одного переезда не может быть таких катастрофических последствий.

В Мурманске 24 января в 18:46 огонь вспыхнул в трехкомнатной квартире в доме №17 на улице Бочкова.

- На место незамедлительно прибыли два пожарно-спасательных подразделения в составе 10 человек и четырех единиц техники. Из горящей квартиры спасено четыре человека. Комната, в которой находился эпицентр пожара, выгорела полностью. Огонь повредил остекление по всей квартире, закоптив ее. Сгорели и частично повреждены мебель и вещи домашнего обихода, - сообщили в пресс-службе МЧС по Мурманской области.

К сожалению, не обошлось без жертв. В пожаре погиб 39-летний мурманчанин. Его 9-летний сын вместе 76-летней бабушкой успели выбраться из горящей квартиры и не пострадали.

- По факту гибели мужчины начата процессуальная проверка. По предварительным информации, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Чтобы установить все обстоятельства произошедшего, назначены судебно-медицинская и пожаро-техническая судебная экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - уточнила и.о. старшего помощника руководителя следственного комитета по Мурманской области Анна Мысова.

Пожар в доме №17 по улице Бочкова в Мурманске.Прямую трансляцию с места пожара в трехкомнатной квартире в доме №17 по улице Бочкова в Мурманске вела группа "ДТП - ЧП Кола 51". Страшной зрелище наблюдали жители этого района в течение 20 минут. Подоспевшие пожарные спасли четырех человек. К сожалению, 39-летний мужчина погиб.

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