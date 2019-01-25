2019-01-25T11:41:51+03:00
Общество

В Умбу привезут икону с мощами Матроны Московской

Святыня прогостит на Терском берегу со 2 по 17 февраля
Елена МОЛОДЦОВА
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У Матроны Московской можно просить помощи в тяжелой болезни, несчастной любви, сохранении семьи, рождении детей и финансовых трудностях. Фото: molitvy.onlineУ Матроны Московской можно просить помощи в тяжелой болезни, несчастной любви, сохранении семьи, рождении детей и финансовых трудностях. Фото: molitvy.online
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Иногда, чтобы прикоснуться к святыне, не надо ехать за тридевять земель в Первопрестольную, можно просто прийти в местный храм. В этот раз уникальная возможность выпала жителям Мурманской области, и в частности Терского района. Уже 2 февраля в Воскресенский храм Умбы прибудет икона с мощами святой блаженной старицы Матроны Московской, которая считается одной из самых почитаемых святых ХIХ столетия.

Женщина была слепой, неграмотной и бездомной крестьянкой. Она 25 лет скиталась по различным домам и притягивала к себе людей своим даром предсказаний и исцеления. Еще при жизни Матрона прославилась чудесами. И даже сейчас, когда после ее смерти прошли десятки лет, к ней идет постоянный поток людей, которые просят помощи в решении различных проблем.

В 9:00 2 февраля в Воскресенском храме Умбы состоится встреча мощей блаженной Матроны Московской, после которой пройдет Божественная Литургия и молебен. Проводят святыню 17 февраля в 17:00. В течение 15 дней православные северяне смогут приходить в церковь, молиться и просить помощи у святой Матроны Московской в тяжелой болезни, несчастной любви, сохранении семьи, рождении детей и финансовых трудностях.

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