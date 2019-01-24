В Мурманске пациенты устроили скандал с хирургом, который отказался их принять вне рабочего времени

СЕГОДНЯ 17:39 2019-01-24T17:39:26+03:00

Мурманск пациенты набросились на врача. В Мурманске толпа разъярённых пациентов набросилась на врача-хирурга, который хотел уйти домой после смены, требуя принять их даже вне рабочего времени. Ситуация, увы, нередкая в наших реалиях. Помню, в печальные времена моей работы в поликлинике, мне доводилось вызывать полицию, чтобы просто уйти домой по окончании рабочего времени. Разумеется, на меня сыпался град проклятий и возмущений, причём аргументом не было даже то, что вести приём вне рабочего времени незаконно, а число принятых мною больных вдвое превышает положенное на ставку. #мимопроходил #видео #спб #москва #мск #питер #мурманск #врач #пациенты #больница #инцидент

Изменить размер текста: A A

- Дежурный врач сегодня не принял ни одного пациента без номерка. Как это возможно?

В сети появилось видео скандала, разгоревшегося 3 января в поликлинике №1 Мурманска. Как становится понятно из минутного ролик, хирург Владимир Макеев закончил прием. На выходе из кабинета его обступили недовольные пациенты без номерков. Задерживаться он не пожелал, что и вызвало гнев народа.

- Напишите нам тогда отказ от приема, - требуют пациенты. - Таких увольнять надо!

- Я что резиновый? Я честно отработал все свое время. Я не принимал? Я выходил курить? Пить кофе? Я отработал по-честному свою смену! - парирует Владимир Макеев и уходит.

Пользователи соцсетей пациентов не поддержали, поинтересовавшись, как часто те сами остаются во внеурочное время на работе. Также они заметили, что, видимо, штаты всех поликлиник укомплектованы, раз за такое призывают увольнять. На сторону врача встало и руководство медучреждения.

- В соответствии с приказом от 21 декабря 2018 года «О режиме работы поликлиники в праздничные дни в январе 2019 года» 3 января с 9:00 до 15:00 был плановый прием. После него осталось 8 человек, - рассказывает главврач поликлиники Сергей Агеев. - Люди были неуправляемые, и для решения конфликта был вызван второй хирург, который принимал их еще час. Нарушений со стороны медперсонала допущено не было.

Кстати, доктор в медучреждении работает чуть больше трех недель. Кстати, снимать врача на видео было нельзя. Руководство предложило доктору написать заявление в прокуратуру, но он отказался.