Дорожникам грозит штраф в 300 тысяч рублей за плохо убранные улицы в Мурманске

СЕГОДНЯ 16:14 2019-01-24T16:14:37+03:00

"Нордстрой" попросили более ответственно относится к своей работе. Фото: Людмила ШЕКА

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Пока одни радуются обрушившемся на столицу Заполярья снегопадам, дорожники хватаются за головы. И, как выясняется, не зря. За плохо убранные улицы города прокуратура, как говорится, по головке не погладит.

- Наши сотрудники проверили, насколько тщательно убирает муниципальные дороги ООО «Нордстрой» в Первомайском районе. В итоге были выявлены многочисленные нарушения. Содержание дорожного полотна проспекта Кольского и ряда других улиц не соответствовало требованиям государственных стандартов. Учитывая характер и степень выявленных нарушений, 18 января в отношении ООО «Нордстрой» возбуждено административное производство по части 1 статьи 12.34 КоАП РФ, - рассказывает старший помощник прокурора Мурманской области Анжелика Черногубова.

Материалы проверки сейчас находятся на рассмотрении у мирового судьи Октябрьского округа Мурманска. ООО «Нордстрой» грозит штраф до трехсот тысяч рублей. Кроме того, руководству нерадивого подрядчика внесено представлени об устранении допущенных нарушений.

Меж тем, из-за снегопада в «Колэнерго» уже ввели режим повышенной готовности на своих предприятиях.