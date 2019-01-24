Группу мурманских волонтеров могут заблокировать за помощь пострадавшим в ДТП в Финляндии

СЕГОДНЯ 18:19 2019-01-24T18:19:58+03:00

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Группа "Помощь погорельцам и пострадавшим в ЧС. Мурманск" появилась после пожара в доме №10 на улице Володарского в феврале прошлого года. Тогда добрые сердцем мурманчане через этот ресурс организовали сбор вещей и денег для тех, кто остался без крова.

Сейчас в сообщество вступило более трех тысяч человек. В последние дни администраторы Алена Лянгазова и Кристина Трегубова рассказывали о северянах, которые пострадали в ДТП в Финляндии 7 января. Благодаря этому удалось найти жилье для мамы, потерявшей в аварии сына, а также собрать деньги для лечения наших земляков и транспортировку тел погибших.

Но у администрации в "ВКонтакте" на эту ситуацию оказался другой взгляд. Уже 25 января группу могут заблокировать. Как это произошло с сообществом Саши Зимина, который сражается с раком.

- Причина блокировки - отсутствие в нашем сообществе отчетных финансовых документов по последнему сбору. Все наши аргументы, что в постах были указаны реквизиты не волонтерских карт, а пострадавших семей, и что мы физически не можем, при всем нашем желании, предоставить ни выписки по картам, которые нам не принадлежат, ни отчеты по тратам, которые мы не производили, так как у нас нет доступа к собранным средствам, техподдержкой восприняты во внимание не были. Как и тот факт, что пострадавшие категорически отказались предоставлять нам требуемые данные, - рассказали администраторы группы.

На всякий случай они создали вторую группу.