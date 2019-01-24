2019-01-24T15:35:23+03:00
Звезды

Андрей Малахов узнал об акции мурманских пожарных "Приедь, Андрей"

Идею поздравить огнеборцев со столетием со дня образования службы поддержали даже знаменитости
Мария ПАШЕНКОВА
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Андрей Малахов заметил акцию мурманских пожарных, но пока не сказал, приедет ли их поздравить. Фото: архив "КП"Андрей Малахов заметил акцию мурманских пожарных, но пока не сказал, приедет ли их поздравить. Фото: архив "КП"
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У Андрея Малахова, кажется, больше 24 часов в сутках. Потому что помимо своей семейной жизни и напряженной работы и он успевает еще и активно присутствовать в социальных сетях.

Именно благодаря виртуальному пространству шоумен заметил акцию мурманских пожарных. Напомним, что в этом году будет 100 лет со дня образования пожарной охраны в Заполярье. Большой праздник состоится 30 апреля. И нашим огнеборцам очень хочется, чтобы их приехал поздравить Андрей Малахов.

Пригласить знаменитость они решили креативно: взяли песню Ирины Аллегровой "Привет, Андрей" и переделали ее в "Приедь, Андрей". Сняли милое видео и выложили в интернет. А там оно стало стремительно набирать просмотры и лайки. Счет идет уже на десятки тысяч! Оставалось поверить в теорию шести рукопожатий.

Креативность мурманских пожарных понравилась жителям других регионов и знаменитостям. Например, у себя в "Инстаграме" видео разместила Юлия Костюшкина - жена Стаса Костюшкина. Там его увидел и Андрей Малахов. А потом шоумен поставил лайк и в официальном профиле ГУ МЧС России по Мурманской области. Правда, пока Малахов не написал, готов ли приехать в апреле на праздник.

Видео заполярных пожарных быстро разлетелось по социальным сетям. Там его и заметил шоумен. Фото: МЧС по Мурманской области

Видео заполярных пожарных быстро разлетелось по социальным сетям. Там его и заметил шоумен. Фото: МЧС по Мурманской области

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