Андрей Малахов узнал об акции мурманских пожарных "Приедь, Андрей"

СЕГОДНЯ 15:35 2019-01-24T15:35:23+03:00

Андрей Малахов заметил акцию мурманских пожарных, но пока не сказал, приедет ли их поздравить. Фото: архив "КП"

Изменить размер текста: A A

У Андрея Малахова, кажется, больше 24 часов в сутках. Потому что помимо своей семейной жизни и напряженной работы и он успевает еще и активно присутствовать в социальных сетях.

Именно благодаря виртуальному пространству шоумен заметил акцию мурманских пожарных. Напомним, что в этом году будет 100 лет со дня образования пожарной охраны в Заполярье. Большой праздник состоится 30 апреля. И нашим огнеборцам очень хочется, чтобы их приехал поздравить Андрей Малахов.

Пригласить знаменитость они решили креативно: взяли песню Ирины Аллегровой "Привет, Андрей" и переделали ее в "Приедь, Андрей". Сняли милое видео и выложили в интернет. А там оно стало стремительно набирать просмотры и лайки. Счет идет уже на десятки тысяч! Оставалось поверить в теорию шести рукопожатий.

Креативность мурманских пожарных понравилась жителям других регионов и знаменитостям. Например, у себя в "Инстаграме" видео разместила Юлия Костюшкина - жена Стаса Костюшкина. Там его увидел и Андрей Малахов. А потом шоумен поставил лайк и в официальном профиле ГУ МЧС России по Мурманской области. Правда, пока Малахов не написал, готов ли приехать в апреле на праздник.