Появились первые фотографии потерпевшего крушение под Оленегорском Ту-22М3

СЕГОДНЯ 14:55 2019-01-24T15:01:08+03:00

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Авиакатастрофа произошла со сверхзвуковым бомбардировщиком Ту-22М3 на родном аэродроме в поселке Высоком. Почти сразу место происшествия оцепили и, несмотря на то, что с момента трагедии прошло уже двое суток, фотографии разбившегося самолета появились в СМИ только сейчас.

В распоряжении журналистов оказалось всего пару кадров с места крушения крылатой машины весом в 68 тонн. На снимках хорошо видно, что от удара о землю Ту-22М3 развалился на две части, а на обломках фюзеляжа — следы от языков пламени.

Напомним, трагедия произошла 22 января в 13:40 на авиабазе Олений. Трое из членов экипажа погибли. Сумевшего выжить при крушении штурмана-инструктора спецбортом Минобороны доставили в Москву. По предварительной версии, причиной трагедии стали резко ухудшавшиеся метеоусловия. Но есть и другая, по которой приказ садиться при снежном заряде отдал командир полка.

Авиакатастрофа под Оленегорском стала четвертым крупным происшествием с самолетами этой серии. Первое произошло 8 июля 2004 года на аэродроме Сольцы Новгородской области. Из-за технических неполадок с энергоснабжением бомбардировщик упал. Погибли все члены экипажа. Вторая авария случилась 16 июня 2016 года на аэродроме Веретье Псковской области. Тогда Ту-22М3 выкатился с полосы и получил серьезные повреждения, летчики не пострадали. Третье ЧП произошло 12 сентября 2017 года на аэродроме Шайковка Калужской области. Как и под Псковом, самолет по техническим причинам выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

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