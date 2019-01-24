Прокуратура: 11 детей, эвакуированных в шторм с трассы «Кола», перевозили с нарушениями

СЕГОДНЯ 15:20 2019-01-24T15:20:48+03:00

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Тем, как юные спортсмены добирались до норвежского Тромсе, где с 10 по 14 января проходил XII Международном турнире по художественной гимнастике, никто бы и не заинтересовался. Но разыгравшийся в Мурманской области 10 января шторм словно сорвал завесу с действий организаторов. Напомним, на 1476 километре трассы «Кола» микроавтобус, в котором на соревнования ехали 11 детей от 8 до 11 лет с сопровождающим, съехал на обочину и застрял. До кемпинга на Титовке спортсменов довезли проезжающие мимо автомобилисты. У прокуратуры региона возникли вопросы к спортшколе и перевозчику.

- Организовывая поездку в Тромсе, спортивная школа №12 приобрела билеты на рейсовый автобус, следующий по маршруту Мурманск — Киркенес, хотя фактически осуществлялась организованная перевозка группы детей. С перевозчиком не была заключен договор фрахтования и не было передано никаких документов с данными детей и контактами их родителей, а также с информацией о сопровождающих и водителе. Кроме того, ГИБДД об организованной перевозке детей также не предупредили, - перечисляют допущенные руководством спортшколы нарушения в прокуратуре Мурманской области.

Прокурор Октябрьского округа столицы Заполярья уже внес представление директору спортивной школы №12 по художественной гимнастике и ООО «БММТ «СПУТНИК МУРМАНСК», который осуществлял тот неудачный рейс в Киркенес. Административные расследования по отношению обеих организаций уже начало и Управлением государственного автодорожного надзора по Мурманской области.