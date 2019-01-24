22-летний мурманчанин, переехавший в Краснодар, погиб

СЕГОДНЯ 12:33 2019-01-24T12:35:36+03:00

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- Мой сыночек, всего 22 года. Не уберегли! - сообщила о случившейся беде мама погибшего молодого человека Анжела Маньковская.

Информация о том, что поиски пропавшего 22-летнего Владимира Маньковского прекращены, появилась и в группе поискового отряда «Лиза Алерта Пенза» с формулировкой «Найден. Погиб» днем 23 января.

Напомним, в начале декабря молодой человек переехал вместе с семьей на постоянное местожительство из Мурманска в Краснодар, а через несколько дней пропал. Больше месяца от него не было никаких вестей, и даже было не известно, во что был одет Владимир, когда его видели в последний раз. Бывшего мурманчанина искали и в родной столице Заполярья, и в Краснодаре, и в Пензе. Собственно говоря, по предварительной информации, в последнем городе его и нашли, но уже мертвого. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего молодого человека.