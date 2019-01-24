Из-за сильного снегопада на «Колэнерго» введен режим повышенной готовности

СЕГОДНЯ 12:08 2019-01-24T12:08:51+03:00

Синоптики сообщают о снегопаде длиною в целый день. Фото: Борис КОКУРИН

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Уже не первый день в Заполярье наблюдается переменчивая погода: то холод, то метель. Сегодня, 24 января, в регионе потеплело и, следовательно, начался снегопад. Явление прекрасное и опасное одновременно – особенно для ресурсников, коммунальщиков и автомобилистов.

Первые, в «Колэнерго», уже ввели режим повышенной готовности на своих предприятиях.

- Мы принимаем дополнительные меры для минимизации возможных последствий и предотвращения нарушения электроснабжения. На предприятии осуществляется постоянный мониторинг метеоусловий, осмотры участков воздушных линий. Подготовлены дополнительные оперативные бригады, резервные источники питания, спецтехника, аварийный запас, - говорится в сообщении «Колэнерго».

Напоминаем также, что из-за метели ухудшается и обстановка на дорогах – повышается вероятность попадания в ДТП. Предельно внимательными стоит быть и в горах – в Хибинах объявлена значительная степень лавинной опасности.