Из-за сильного снегопада на «Колэнерго» введен режим повышенной готовности
Уже не первый день в Заполярье наблюдается переменчивая погода: то холод, то метель. Сегодня, 24 января, в регионе потеплело и, следовательно, начался снегопад. Явление прекрасное и опасное одновременно – особенно для ресурсников, коммунальщиков и автомобилистов.
Первые, в «Колэнерго», уже ввели режим повышенной готовности на своих предприятиях.
- Мы принимаем дополнительные меры для минимизации возможных последствий и предотвращения нарушения электроснабжения. На предприятии осуществляется постоянный мониторинг метеоусловий, осмотры участков воздушных линий. Подготовлены дополнительные оперативные бригады, резервные источники питания, спецтехника, аварийный запас, - говорится в сообщении «Колэнерго».
Напоминаем также, что из-за метели ухудшается и обстановка на дорогах – повышается вероятность попадания в ДТП. Предельно внимательными стоит быть и в горах – в Хибинах объявлена значительная степень лавинной опасности.