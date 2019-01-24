В Мурманске отремонтировали детскую «инфекционку»

СЕГОДНЯ 11:46 2019-01-24T11:46:05+03:00

Конечно, отремонтированный палаты детской "инцекционки" не идут ни в какое сравнение с теми, что были здесь еще несколько лет назад. Фото: Правительство Мурманской области

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Ну, вот и дождались! От обшарпанных стен и продуваемых злыми северными ветрами окон инфекционного корпуса Мурманской областной детской клинической больницы не осталось и следа. По крайней мере, в приемно-боксовом отделении, в котором всего месяц назад завершился капитальный ремонт. Качество проведенных работ проверила губернатор Мурманской области Марина Ковтун.

- Впечатления хорошие. К выполнению работ подрядчики подошли добросовестно. Кончено, состояние медучреждения пять лет назад, когда она только вошла в состав детской областной больницы, и сегодня не сравнить. К масштабному ремонту приступили почти сразу, но при этом отделение нельзя было закрывать — ведь болезни не ждут. Ежегодно больница принимает свыше 4000 детей, - отметила Марина Васильевна.

Но несмотря на все сложности, ремонт сделали. Приведя в порядок не только два приемных бокса, располагающихся в отделении, но и установив автономную вентиляцию для обеспечения микроклимата и обеззараживания, и умный теплопункт для комфортной температуры и экономии ресурсов. Кроме того, в приемном предусмотрели пандусы. Затронул капитальный ремонт и лабораторию с отделением диагностики, где теперь есть полный набор современного оборудования. Сейчас подрядчики переместились на второй этаж в боксовое отделение, ремонт в котором им надо закончить до конца этого года.