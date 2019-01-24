2019-01-24T09:17:25+03:00
Дом. Семья

Шарпея отвезли умирать на мороз к Белокаменке, потому что хозяйка не могла из-за него сделать ремонт

Восьмилетняя Кэтти из-за проблем со здоровьем записала всю квартиру
Елена МОЛОДЦОВА
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Малышку Солу спустя почти две недели и не узнать - собака перестала походить на скелет, обтянутый кожей и превратилась в настоящую красавицу. Фото: "Подари шанс" - Помощь бездомным животным"Малышку Солу спустя почти две недели и не узнать - собака перестала походить на скелет, обтянутый кожей и превратилась в настоящую красавицу. Фото: "Подари шанс" - Помощь бездомным животным"
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Ну, вот и выяснилось спустя почти две недели, за что когда-то домашнюю породистую собаку постигла жестокая учесть — быть выброшенной на мороз недалеко от Белокаменки. Напомним, собаку к стройке вывезли на такси и бросили. Это уже второй случай в Мурманской области за последнее время. Шарпею Луне пришлось выживать полтора месяца в лесу, потому что она не поладила с маленьким ребенком хозяев. Кэтти — а именно так в домашнем прошлом звали соплеменницу Луны из Снежногорска — оказалась на улице совсем по другой причине.

- Она давненько уже не наша... Я в курсе была, что ее повезли на стройку в домики. Все всем зассала в прямом смысле. Я ремонт пять лет сделать не могла, - рассказала в личной переписке одному из волонтером бывшая хозяйка шарпея.

Как выяснилось, Кэтти — которую в новой жизни теперь зовут Сола — 8,5 лет. И большую часть жизни у нее видимо были проблемы со здоровьем. Какие именно и почему собака не терпит на улицу и часто мочится, теперь пытаются выяснить зоозащитники.

- Пока еще проверяем Солу, сдали анализы. Возможно, у нее что-то с мочевым пузырем или она была застужена. Собака, и правда, не терпела в туалет первые дни — очень много писала. Но сейчас уже намного лучше. Она набирает вес и отъедается, а заодно портит ремонт своего куратора. Но возвращать ее обратно в лес никто не собирается, - отмечает руководитель группы «Подари шанс» - Помощь бездомным животным» Юлия Рекало.

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