Соцсети: северянин угрожает резать рюкзаки мурманских школьников в общественном транспорте

СЕГОДНЯ 18:29 2019-01-23T18:29:13+03:00

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Анонимный пост во многих пабликах в "ВКонтакте" разместить легче легкого. Можно, не раскрывая личности, и поругать конкретного человека, и "наехать" на какую-нибудь фирму. Некоторые сообщества специально размещают посты без авторов, придумывая их ради посещаемости.

Вот и один из агрессоров (если он есть), не стал называть своего имени в группе "Подслушано в Мурманске №1".

- Ну что, мамаши и папаши, раз вы так и не научите своих отпрысков снимать свои баулы с плеч в транспорте, будем вас учить. Завтра выхожу на охоту в транспорте с лезвием и буду резать рюкзаки, посмотрим сколько денежек вы потратите, чтобы купить новые, раз не можете объяснить детям простые истины, - пишет нервный товарищи.

Как справедливо заметили некоторые комментаторы, за такое самоуправство анониму может грозить наказание. Ведь порезанный рюкзак - это испорченное имущество.

- Если ущерб составит менее 5 тысяч рублей, то это будет административное правонарушение по статье 7.17 КоАП РФ. А если свыше 5 тысяч рублей, то уже уголовное по статье 167 УК РФ, - рассказали "КП" в УМВД по Мурманской области.

Так что неизвестному агрессору лучше обойтись простым замечанием или просьбой снять рюкзак.