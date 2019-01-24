2019-01-24T09:42:18+03:00
Общество

В Мурманске появились особенные марки с белым журавлем

В город стерха привезли ограниченным тиражом и купить его можно только в одном отделении
Анна СТЕПАНОВА
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Белый стерх представит Россию на международном конкурсе. Фото: УФПС Мурманской области.Белый стерх представит Россию на международном конкурсе. Фото: УФПС Мурманской области.
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Вчера, 22 января, в почтовое обращение поступила особая марка, посвященная стерху. Еще эту грациозную птицу называют белым журавлем.

Особенная она, потому что выпущена по программе Europa и примет участие в международном конкурсе на определение лучшей марки на тему «Птицы».

- В Мурманске марки поступили в продажу ограниченным тиражом. Найти их можно в отделении почтовой связи на проспекте Ленина, 94, - рассказала «КП» главный специалист по корпоративным коммуникациям мурманского филиала «Почты России» Олеся Голушкова.

По стране же марка номиналом 45 рублей выпущена тиражом в 180 тысяч штук. На ней изображены стерх с детенышем у водоема и логотип Europa.

СПРАВКА

Стерх, или белый журавль, - вид журавлей, эндемик северных территорий России. Стерх гнездится исключительно на территории нашей страны. Они находятся под угрозой исчезновения и внесены в международные списки Красной книги Международного союза охраны природы и конвенции по международной торговле животными СИТЕС, а также Красной книги России.

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