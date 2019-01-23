2019-01-23T18:19:18+03:00
Происшествия

В Коле сотрудница почты украла у своего же предприятия 60 тысяч рублей из-за болезни

Северянка страдает сильным пристрастием к алкогольной продукции
Иван ПЕТРОВ
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В Мурманской области судят сотрудницу почты, которая присвоила деньги собственной организации.В Мурманской области судят сотрудницу почты, которая присвоила деньги собственной организации.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Пикантный казус приключился в государственном учреждении Мурманской области. Эта история вряд ли повысит уровень доверия к организации среди северян, но рассказать о ней точно не помешает.

В Коле обокрали отделение почты. Из сейфа пропала кругленькая сумма: 60 с лишним тысяч рублей. А виновницей оказалась... сотрудница предприятия. Как выяснилось, северянка пошла на преступление под влиянием хронического заболевания.

Женщина страдает алкоголизмом и в период новогодних застолий не сдержалась - ушла в запой. Когда же деньги на спиртное кончились, пришлось «позаимствовать» из кассы собственного предприятия. На протяжение 3-х дней северянка понемногу изымала деньги из сейфа и пропивала их. Вскоре ее коллеги обнаружили недостачу. Болезнь довела сотрудницу почты до уголовного дела...

- Обвиняемая вину в инкриминируемом ей преступлении признала в полном объеме, а также частично возместила ущерб, причиненный в результате противоправных действий. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - извещает прокуратура Мурманской области.

Жительницу Колы судят за присвоение и растрату (статья 160, часть 3 УК РФ.) Максимальная санкция предусматривает до 6-ти лет заключения.

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