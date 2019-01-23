2019-01-23T17:33:42+03:00
Досуг

Праздник «Здравствуй, солнце!» в Мурманске: куда горожанам отправиться на гулянья

Торжества запланированы и на Пяти Углах, и в городке «Сказка»
Анна СТЕПАНОВА
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Идем гулять в субботу и воскресенье.Идем гулять в субботу и воскресенье.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В грядущие выходные заполярная столица по доброй традиции прокричит: «Здравствуй, солнце!» и в очередной раз отпразднует окончание полярной ночи. Тем более, что яркие проблески уже можно наблюдать в разных концах города, и для этого даже необязательно подниматься на сопку.

Народные гулянья пройдут сразу в нескольких местах: 26 января мурманчан ждут в детском городке, а на следующий день, 27 января, - на центральной площади.

– В программе концерт, игры и танцы, для гостей также подготовлены ярмарка и мастер-классы для детей и взрослых, – уточняют в Доме культуры Ленинского округа.

Начало в 13.00 в «Сказке» у Семеновского озера. В воскресенье же действие развернется на Пяти Углах.

– Театрализованный праздник «Здравствуй, солнце!» запланирован на 27 января. Ждем всех у елки в 13.00! Будут веселые игры, интересные конкурсы и концерт. Завершится гулянье необычным флешмобом, – рассказывают в пресс-службе администрации Мурманска.

Автомобилистам следует обратить внимание на второе событие, поскольку движение и парковка транспорта на улице Ленинградской (от улицы Воровского до улицы Профсоюзов) будут запрещены с 00 до 18 часов 27 января.

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