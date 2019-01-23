2019-01-23T16:25:10+03:00
Общество

В Росляково собака покусала женщину на остановке

А в Апатитах хаски на детской площадке прыгала на ребенке
Елена МОЛОДЦОВА
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Дворняга была с хозяйкой, но та не помешала ей укусить человека.Дворняга была с хозяйкой, но та не помешала ей укусить человека.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Пока зоозащитники и депутаты думают, как решить вопрос с безнадзорными животными, в Мурманской области произошло сразу два инцидента с вполне себе домашними собаками. Утром 18 января в Росляково дворняга покусала женщину, стоящую на остановке.

- Хозяйка шла со своей питомицей по кличке Соня прямо через народ, который ждал автобуса. Увидев, что собака меня укусила, дама даже остановилась и не принесла извинений, а пошла дальше как ни в чем не бывало, - рассказывает Елена Малиновская. - Дворняга живет на улице Заводской, а гулять ее выводят в черном комбинезоне с зелеными вставками и всегда без намордника.

Северянка обратилась в травмпункт, а потом и отнесла заявление в полицию.

- Действительно, сообщение об инциденте с собакой поступило. По нему участковым начата проверка, - сообщила Надежда Птицына, инспектор направления по связям со СМИ УМВД Мурманска.

В Апатитах ребенку, которому по неволе пришлось тесно общаться с хаски, находящемся на самовыгуле, повезло гораздо больше.

- На детской площадке хаски завалила на снег пробегающего мимо ребенка. Тот сильно испугался, лежал и плакал, пока собака весело прыгала по нему, - сообщила о случившемся в соцсетях Анна Илющенко.

Женщине посоветовали обратиться в полицию, хотя бы для того, чтобы участковый провел профилактическую беседу с нерадивыми хозяевами животными. Но по данным УМВД по Мурманской области, никакой информации ни от родителей ребенка, ни из медучреждения не поступало.

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