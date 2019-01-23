2019-01-23T15:58:22+03:00
Общество

Председатель облдумы рассказал об итогах работы за год: принятие бюджета и соцподдержка для медиков

Началась встреча с Сергеем Дубовым с минуты молчания
Анна СТЕПАНОВА
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людьми». Сергей Дубовой: «Вся работа регионального парламента строится на одном фундаменте - тесное взаимодействие с людьми». Фото: мурманская областная дума.людьми». Сергей Дубовой: «Вся работа регионального парламента строится на одном фундаменте - тесное взаимодействие с людьми». Фото: мурманская областная дума.
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Сегодня в Мурманске состоялась пресс-конференция главы регионального парламента. На вопросы журналистов Сергей Дубовой отвечал в течение часа, начав свое выступление с минуты молчания. Таким образом все присутствующие почтили память погибших в авиакатастрофе с Ту-22М3 под Оленегорском. Напомним, Сергей Михайлович накануне одним из первых выразил соболезнования семьям летчиков.

За час успели обсудить многое. Основной акцент же был сделан на бюджете области, который приняли в декабре 2018-го. Спикер отметил, что в главном документе удалось сохранить все социальные обязательства перед населением и запланировать продолжение строительства, реконструкции жилья, социальных, спортивных объектов, плюс учреждений здравоохранения.

– В числе реальных итогов года Сергей Дубовой назвал принятие закона «О мерах социальной поддержки, направленных на привлечение специалистов в сфере здравоохранения», – рапортуют в думе региона.

За мерами соцподдержки в Заполярье уже приехали 17 врачей, имеющих необходимый стаж и опыт работы. Кроме этого, на 7,1% по сравнению с предыдущим годом были увеличены расходы на предоставление бесплатного питания обучающимся.

Всего за 2018-й депутаты приняли 118 законов.

– Немало законодательных инициатив рождается по итогам обращений и встреч с жителями области, – подчеркнул Сергей Михайлович. – Так, мы провели 45 приемов граждан в стенах областной думы и рассмотрели более 2 тысяч обращений от северян.

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