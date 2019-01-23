Новым заместителем главы администрации Кировска назначен бывший управляющий банка

СЕГОДНЯ 14:54 2019-01-23T15:09:19+03:00

Константин Леонов получил образование в Ленинградском финансово-экономическом институте имени Вознесенского по специальности «Экономика и управление производством». Фото: gorodche.ru.

Константин Леонов приехал в Мурманскую область из Череповца, также как Юрий Кузин

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В администрации Кировска становится все больше чиновников из Череповца. В конце октября Юрия Кузина, бывшего мэра из Вологодской области, единогласно утвердили на должность главы администрации. И теперь к нему присоединился Константин Леонов, которого Юрий Александрович назначил своим заместителем.

Эту информацию «КП» подтвердил источник в местной администрации, к тому же на официальном сайте органов местного самоуправления Констатин Леонов уже указан как замглавы.

– Он курирует работу трех подразделений: финансовое-экономическое управление, отдел экономики и комитет по управлению муниципальной собственностью, – сообщили в администрации.

Исходя из данных сведений, можно сделать вывод, что Константину Николаевичу вместе с коллегами предстоит разработать «Стратегию развития Кировска до 2030 года». До своего отъезда в Кировск Леонов на протяжении нескольких лет являлся управляющим отделения банка, а до прихода в Сбербанк, до 2012 года, работал в группе компаний «ФосАгро».

Напомним, Кузин был мэром Череповца с 2012-го по 2017 год.