2019-01-23T14:34:44+03:00
Общество

Мурманская областная Дума проведет «горячую линию» об ответственном обращении с животными

На все вопросы северян ответит глава комитета по природопользованию Валерий Пантелеев
Елена МОЛОДЦОВА
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Валерий Николаевич готов ответить на вопросы и выслушать мнения северян. Фото: mplmurmansk.ruВалерий Николаевич готов ответить на вопросы и выслушать мнения северян. Фото: mplmurmansk.ru
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Долгожданный закон «Об ответственном обращении с животными», который перед Новым годом одобрили-таки депутаты Государственной Думы, северяне восприняли неоднозначно. Правда, пока говорить о том, что он работает рано — федеральным ведомствам вместе с зоозащитниками необходимо разработать несколько нормативных актов. Тем не менее, депутаты Мурманской областной Думы уже готовы ответить на вопросы, касающиеся нового закона.

- 24 января с 11:00 до 12:00 состоится «горячая линия» с председателем комитета по природопользованию Мурманской областной думы Валерием Николаевичем Пантелеевым. Тема — федеральный закон «Об ответственном обращении с животными». Не упустите возможность получить компетентный ответ из первых рук. Звонки принимаются по телефону 401-690, -сообщает Мурманская областная Дума.

Кстати, северянам предлагают не только задавать вопросы, но и поделиться мнением, что нужно сделать в регионе, чтобы взаимоотношения людей и собак не были в ущерб ни тем, ни другим и как навести порядок в этой сфере.

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