2019-01-23T14:01:11+03:00
Происшествия

В Оленегорске прошла панихида по погибшим летчикам

Жители военного гарнизона хорошо знали погибших
Елена МОЛОДЦОВА
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Фото: поисков.рфФото: поисков.рф
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Беда пришла в поселок Высокий, что под Оленегорском. Напомним, 22 января в 13:40 на военной авиабазе Оленья потерпел крушение сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22М3. Три члена экипажа погибли, а четвертого - штурмана-инструктора с многочисленными травмами доставили спецбортом в Москву.

Сегодня, 23 января, в 07:00 в храме в Оленегорске прошла панихида по погибшим летчикам: командиру Алексею Гурьеву, его помощнику Константину Мазунину и штурману Виктору Грейфу.

- Единственный выживший член экипажа - 45-летний Максим Рылков. Врачи оценивают его состояние как тяжелое. Но уверенность, что летчик будет жить, есть, - сообщает группа «Типичные Апатиты».

По словам местных жителей, поселок Высокий после трагедии словно вымер. Люди закрылись в своих квартирах, пытаясь прийти в себя после шока. Еще бы... гарнизон небольшой, и погибших летчиков здесь хорошо знали.

- Болит душа. Погибших многие знали еще с тех времен, когда они были лейтенантами. Все они позитивные. Были, как же не верится. Перед глазами все трое стоят живые, улыбающиеся. Родным и близким терпения, соболезнования. Выжившему - дай Бог сил и здоровья,- написала в соцсетях Татьяна Соломина.

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