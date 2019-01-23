Малыш из Полярного срочно нуждается в помощи американских хирургов

СЕГОДНЯ 13:14 2019-01-23T13:19:03+03:00

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Если Вы хотите подвизаться на славной ниве благотворительности - самое время. Одному из наших земляков жизненно необходима финансовая поддержка. Мальчик из города Полярный нуждается в дорогой операции. Если не выполнить ее вовремя, трехлетний Андрюша Куравин лишится слуха.

Малыш появился на свет с редкой особенностью организма. Ушки у ребенка значительно уменьшены (микротия), а слуховой проход перегорожен (атрезия). Это значит, что маленький северянин очень плохо слышит и, вдобавок, подвержен опасным инфекциям. Если не сделать операцию сейчас, в будущем ситуация только усугубится. Хирурги из США готовы взяться за этот случай, вот только деньги на исцеление требуются баснословные, даже по западным меркам - почти 6 миллионов рублей.

- Требуется операция по восстановлению слухового канала и ушной раковины справа, в Международном Калифорнийском центре по устранению атрезии и микротии. Врачи восстановят слуховой канал и сформируют ушную раковину справа с помощью одной комбинированной операции. Сумма к сбору: 85 тысяч долларов или 6 миллионов рублей, - сообщила «Вконтакте» мама ребенка, Ирина Куравина.

По состоянию на конец января 2019 года, удалось достать примерно 25% от нужной суммы, или 1 миллион 258 тысяч рублей. Благотворительные сборы ведутся в группе «Помогите Андрюше слышать! Требуется операция».