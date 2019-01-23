2019-01-23T13:53:05+03:00
Общество

В Заполярном рабочие, едущие на комбинат, платят за проезд по безналу

Терминалы уже установили в восьми автобусах
Елена МОЛОДЦОВА
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В Заполярном терминалы установили в восьми автобусах.В Заполярном терминалы установили в восьми автобусах.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Пока Мурманск уже второй год подряд обдумывает, как осуществить заветную мечту северян — расплачиваться в общественном транспорте с помощью банковских карт, в Заполярном успешно запустили такую систему. Напомним, региональный министра транспорта и дорожного хозяйства Дмитрий Соснин обещал, что оплачивать проезд по безналу мурманчане смогут уже в конце 2017 года. Как сообщили «КП» в Электротанспорте, сейчас предприятие ведет переговоры, чтобы уже в марте-апреле начать тестировать новый способ расчета с пассажирами.

- Теперь в автобусах, курсирующих по Заполярному, проезд можно оплатить при помощи банковских карт и смартфонов: терминалы уже установлены на 8 автобусах. Пассажиры городских маршрутов №3 и №4 смогут это делать через приложения Samsung Pay, Apple Pay, Google Pay, и другие мобильные устройства с поддержкой сервисов мобильных платежей, - отмечает группа «ПЕЧЕНГА ONLINE».

Правда, местные жители тут же заметили, что автобусы возят на комбинат сотрудников предприятия. И дорога в одну сторону обходится им в 31 рубль.

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