2019-01-23T13:47:05+03:00
Происшествия

За истязание 8 мальчиков 26-летний житель Заполярного отправится в колонию на 3 года

Предположительно, осужденный - известный в городе фотограф
Анна СТЕПАНОВА
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Выявить преступление удалось после обращения матерей пострадавших ребят в полицию.Выявить преступление удалось после обращения матерей пострадавших ребят в полицию.Фото: Людмила ШЕКА
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Историю ареста 26-летнего фотографа из Заполярного широко освещалась весной прошлого года. Популярного в городе молодого человека задержали по подозрению в истязании детей.

Выявить преступление удалось после обращения матерей пострадавших ребят в полицию. Предполагалось, что фотограф «играл» с подростками в «Собачий кайф», перекрывая им доступ к кислороду, чтобы вызвать состояние похожее на опьянение.

На этом все освещение в СМИ и закончилось, наступила тишина. Однако сегодня стало известно, что некий мужчина из Заполярного признал свою вину по статье 117 УК «Истязание», и приговором Печенгского суда ему назначено 3 года исправительной колонии общего режима.

– Злоумышленник был задержан в день обращения матери одного из потерпевших в полицию. Сотрудникии отдела криминалистики произвели осмотр видеозаписей в телефоне задержаного. Среди них обнаружены и те, на которых зафиксировано совершение противоправных действий в отношении детей. Данные видео помогли следствию установить еще 7 потерпевших, а также легли в основу доказательственной базы по делу, – сообщила и.о. старшего помощника руководителя СКР по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Анна Мысова.

Важно отметить, что мальчиков не насиловали. Всего жертвами стали 8 подростков, которых с 2016 по 2018 год житель Заполярного приглашал к себе домой.

В следственном комитете «КП» не подтвердили взаимосвязь фотографа с этим разбирательством в суде, уточнив только - заседание проводилось в закрытом режиме, а приговор не вступил в законную силу.

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