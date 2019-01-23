Под Мурманском пассажирский автобус №120 улетел в кювет

СЕГОДНЯ 11:58 2019-01-23T11:58:40+03:00

Людей, ехавших в нем, вывезли с загородной трассы на попутках

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Утро пассажиров рейсового автобуса №120, следующего по маршруту Мурманск — Тулома, явно не задалось. Они успели и испугаться, и даже слегка замерзнуть.

- В 8:20 на 8 километре дороге Кола — КПП Лотта, не доезжая Мурмашей, водитель рейсового автобуса №120, направлявшийся в Тулому, не справился с управлением и съехал в кювет, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Мурманской области.

К счастью, МАЗ не опрокинулся, и в инциденте никто не пострадал. В салоне автобуса на тот момент находилось около 15 человек. Пассажиров вывезли с места аварии на попутках. По информации ГИБДД, из сугроба 120-й выбрался самостоятельно. А вот по данным Единой дежурно-диспетчерской службы Кольского района, 18-тонный МАЗ пришлось вытаскивать тяжелой техникой и произошло это не меньше чем через два часа после случившегося.

Могло ли стать причиной неприятного инцидента плохо почищенная дорога, пока не уточняется. Но то и дело сменяющие друг друга мороз и снегопад вполне могли сыграть с тяжелым автобусом злую шутку.