В поселке Умба погибли люди на пожаре в жилом доме

СЕГОДНЯ 12:10 2019-01-23T12:28:05+03:00

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Старинные поморские села на юге Мурманской области обладают рядом архитектурных памятников. Некоторые здания построены век тому назад. Впрочем, дом на улице Комсомольской, 14, в поселке Умба, к этой категории не относится.

Это стандартное деревянное строение, больше похожее на дачу. К сожалению, в минувший вторник здесь произошла беда. Поздним вечером во время пожара погибли люди. Изначально, 22 января в 23:07, звонок о возгорании поступил на пульт дежурной службы «01».

- В результате пожара дом обгорел по всей площади - 70 квадратных метров. Произошло обрушение кровли. На месте работали 16 человек личного состава, 6 единиц техники. Обнаружены тела погибших, - пояснили «КП» в пресс-службе МЧС по Мурманской области.

Сведения о страшной находке в Умбе тут же передали правоохранителям. Они уже побывали на месте происшествия.

- Следственными ораганами организовано проведение проверки по факту обнаружения в одном из деревянных домов тел двоих мужчин, погибших в результате пожара. Назначена судебно-медицинская экспертиза, а также экспертиза, направленная на выяснение причин пожара, - сообщила нам Анна Мысова, и.о старшего помощника начальника следственного управления по Мурманску.

Погибшие северяне оказались ровесниками, каждому было примерно по 45 лет. Один из них, кстати, владел сгоревшим частным домом.