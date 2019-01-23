2019-01-23T12:28:05+03:00
Происшествия

В поселке Умба погибли люди на пожаре в жилом доме

Здание на Комсомольской, 14 сгорело и разрушилось целиком
Иван ПЕТРОВ
Поделиться:
[снимок носит иллюстративный характер] Фото: vk.com/mchs51[снимок носит иллюстративный характер] Фото: vk.com/mchs51
Изменить размер текста:

Старинные поморские села на юге Мурманской области обладают рядом архитектурных памятников. Некоторые здания построены век тому назад. Впрочем, дом на улице Комсомольской, 14, в поселке Умба, к этой категории не относится.

Это стандартное деревянное строение, больше похожее на дачу. К сожалению, в минувший вторник здесь произошла беда. Поздним вечером во время пожара погибли люди. Изначально, 22 января в 23:07, звонок о возгорании поступил на пульт дежурной службы «01».

- В результате пожара дом обгорел по всей площади - 70 квадратных метров. Произошло обрушение кровли. На месте работали 16 человек личного состава, 6 единиц техники. Обнаружены тела погибших, - пояснили «КП» в пресс-службе МЧС по Мурманской области.

Сведения о страшной находке в Умбе тут же передали правоохранителям. Они уже побывали на месте происшествия.

- Следственными ораганами организовано проведение проверки по факту обнаружения в одном из деревянных домов тел двоих мужчин, погибших в результате пожара. Назначена судебно-медицинская экспертиза, а также экспертиза, направленная на выяснение причин пожара, - сообщила нам Анна Мысова, и.о старшего помощника начальника следственного управления по Мурманску.

Погибшие северяне оказались ровесниками, каждому было примерно по 45 лет. Один из них, кстати, владел сгоревшим частным домом.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Росляково собака покусала женщину на остановке
Председатель облдумы рассказал об итогах работы за год: принятие бюджета и соцподдержка для медиков
Новым заместителем главы администрации Кировска назначен бывший управляющий банка
Мурманская областная Дума проведет «горячую линию» об ответственном обращении с животными
В Заполярном рабочие, едущие на комбинат, платят за проезд по безналу
В Оленегорске прошла панихида по погибшим летчикам
Малыш из Полярного срочно нуждается в помощи американских хирургов
За истязание 8 мальчиков 26-летний житель Заполярного отправится в колонию на 3 года
Под Мурманском пассажирский автобус №120 улетел в кювет
В Коле хозяйка подвального игрового притона перевела прибыль на благотворительность
Кандалакшанин предлагает установить в своем городе памятник Николаю Колычеву
Губернатор Мурманской области выразила соболезнования семьям погибших под Оленегорском летчиков
В Краснодаре, Пензе и родном Мурманске ищут 22-летнего Владимира Маньковского
Источник: полеты Ту-22М3 временно запретили из-за аварии под Оленегорском
Житель Кандалакши вызвал «Скорую» для человека, которого сам же бил топором по голове
Число жертв в авиакатастрофе под Оленегорском увеличилось до трех
Авиакатастрофа под Оленегорском: рухнувший Ту-22М3 была построен в 1986 году
Открылась выставка художника, которого вдохновил мурманский торговый порт
Рухнувший под Оленегорском бомбардировщик тушили два пожарных расчета
В Мурманске добавили новое электронное табло
Очевидец крушения Ту-22М3 под Оленегорском: на учениях было два бомбардировщика