Футболисты из Североморска одержали победу на Первенстве Северо-Запада

23 Янв. 10:53 2019-01-24T20:53:12+03:00

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В Санкт-Петербурге 19 января наградили победителей Первенства России по мини-футболу. Честь Мурманской области на окружных соревнованиях Северо-Запада представляли сразу несколько команд, и все они выступили более чем достойно, а североморские воспитанники вернулись домой с кубком турнира.

Футболисты ДЮСШ-1 одержали победу в возрастной категории 2007-2008 годов. Их финал с ребятами из питерского «Локомотива-1» выдался достаточно напряженным. Но обо всем по порядку.

Сначала им предстояло обыграть команду из Коми, когда после пенальти на табло загорелись заветные 3:2, трибуны взорвались. Следующая игра, уже против петрозаводской спортшколы, проходила более спокойно из-за внушительно отрыва - 7:2. Чего не скажешь о финале - встреча с «Локомотивом-1» велась на равных, и счет вышел советующий - 6:5.

Фото: МРО "Северо-Запад".

Таким образом подопечные Сергея Миронова сделали тренеру настоящий подарок в День рождения и завоевали право участия в финале Первенства России по мини-футболу. В марте этого года в Нижнем Новгороде ДЮСШ-1 представит Северо-Запад среди 8 сильнейших команд России.

Отметим также, что среди ребят, 2003-2004 годов рождения, победил мурманский клуб «Арктика». В пресс-службе спорткомитета Мурманской области рассказали, что ученики Валерия Чернышова, Дениса Опарина и Дмитрия Игнатенко в решающем матче сыграли вничью с СШ-7 из Петрозаводска, но оказались сильнее их в серии пенальти.