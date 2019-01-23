В Коле хозяйка подвального игрового притона перевела прибыль на благотворительность

СЕГОДНЯ 10:49 2019-01-23T11:30:10+03:00

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Вот уже почти 10 лет, как в России действует полезный и мудрый закон. Направлен он на то, чтобы защитить наши капиталы от «одноруких бандитов» и прочих «джекпотов». Запрет на игровые автоматы резко сократил число подобных притонов по всей Мурманской области. Клубы, где люди просаживали целое состояние за одну ночь, ушли в подполье. В буквальном смысле...

В Коле, например, недавно обнаружили игровой притон прямо в подвале жилого дома. Все машины оказались подключены к сомнительным серверам в интернете. Это значит, что приходящие сюда игроманы участвовали, по сути, в обычном онлайн-казино, которое доступно и с домашнего компьютера.

- Подсудимая является жительницей Мурманска. Не судима, имеет положительные характеристики, не привлекалась ранее к уголовной ответственности. В ходе судебного следствия женщина признала вину, раскаялась, способствовала раскрытию преступления, - извещает пресс-служба прокуратуры Мурманской области.

Более того, мурманчанка совершила благородный поступок - перечислила часть нелегальной прибыли в благотворительный фонд. Все вместе, эти факторы привели к вынесению исключительно мягкого вердикта. Хозяйка кольского «казино» отделалась штрафом в размере 15-ти тысяч рублей.