Кандалакшанин предлагает установить в своем городе памятник Николаю Колычеву

СЕГОДНЯ 10:03 2019-01-23T10:03:59+03:00

Пока есть только эскиз будущего арт-объекта, посвященного поэту Николаю Колычеву, когда-то жившему в Кандалакше.

Поэт будет сидеть на скамейки и играть на гитаре

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Памятник великому поэту Александру Сергеевичу Пушкину в Мурманской области уже есть. Напомним, скульптуру подарил Апатитам известный телеведущий Андрей Малахов. А скоро - если, конечно, северяне поддержат проект - в Кандалакше может появиться памятник нашему заполярному поэту, прозаику и переводчику Николаю Колычеву.

- С такой идеей выступил наш земляк Сергей Кириллов. По задумке автора, Николай Колычев будет сидеть на скамейке и играть на гитаре. Любой желающий сможет присесть рядом и сфотографироваться с поэтом. Тем более, что арт-объект планируется установить на одной из центральных улиц города, - сообщает глава Кандалакши и Кандалакшского района Михаил Павлов.

Также рядом со скульптурой поэта установят информационную табличку с надписью: «Николай Владимирович Колычев (24 октября 1959, Мурманск — 6 июня 2017, Кандалакша) — российский поэт, прозаик и переводчик, член Союза писателей России» и четверостишием из его стихотворения:

«Море белое, солнце зрелое,

Сопки, ягодами украшенные…

Мы с тобою навек — одно целое,

Кандалакша моя, Кандалакша моя».

Правда, чтобы столь замечательный проект воплотился в жизнь, Сергею Кириллову нужна поддержка северян. Свою заявку он уже направил на Всероссийский конкурс идей литературных достопримечательностей «Литературный след», учрежденный фондом «Живая классика». Проголовать за проект кандалакшанина можно здесь. Пока же идею установки памятника Николаю Колычеву одобрили 47 человек.