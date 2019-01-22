Губернатор Мурманской области выразила соболезнования семьям погибших под Оленегорском летчиков
Трагедия, случившаяся под Оленегорском, никого не оставила ранодушным. Подписчики популярных пабликов и читатели СМИ выражают в эти минуты соболезнования семьям, в чью жизнь пришла трагедия.
Сегодня, 22 января, в 13:40 на военной авиабазе Оленья потерпел крушение сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22М3. По неофициальной информации, в условиях снежного заряда и плохой видимости летчики допустили ошибку в пилотировании самолета. За это они поплатились жизнью: из четырех членов экипажа выжил только один.
Как сообщает источник ТАСС, все летчики служили в Оленегорске и были первоклассными асами с большим количеством часов налета.
Свои соболезнования семьям погибших уже выразила губернатор.
- Трагедия на военном аэродроме в Мурманской области. Произошло крушение самолета, есть погибшие. Мои глубокие соболезнования их родным и близким, скорейшего выздоровления - пострадавшему,- написала Марина Ковтун в своем микроблоге.
Председатель мурманской областной думы Сергей Дубовой также принес соболезнования в Твиттере, пожелав крепкого здоровья выжившему.