Губернатор Мурманской области выразила соболезнования семьям погибших под Оленегорском летчиков

СЕГОДНЯ 19:06 2019-01-22T19:06:58+03:00

Над Оленегорском в этот момент трагедии царила сильная облачность. Фото: правительство Мурманской области и мурманская областная дума.

В стороне также не остался председатель думы Сергей Дубовой, который пожелал скорейшего выздоровления выжившему пилоту

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Трагедия, случившаяся под Оленегорском, никого не оставила ранодушным. Подписчики популярных пабликов и читатели СМИ выражают в эти минуты соболезнования семьям, в чью жизнь пришла трагедия.

Сегодня, 22 января, в 13:40 на военной авиабазе Оленья потерпел крушение сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22М3. По неофициальной информации, в условиях снежного заряда и плохой видимости летчики допустили ошибку в пилотировании самолета. За это они поплатились жизнью: из четырех членов экипажа выжил только один.

Как сообщает источник ТАСС, все летчики служили в Оленегорске и были первоклассными асами с большим количеством часов налета.

Свои соболезнования семьям погибших уже выразила губернатор.

- Трагедия на военном аэродроме в Мурманской области. Произошло крушение самолета, есть погибшие. Мои глубокие соболезнования их родным и близким, скорейшего выздоровления - пострадавшему,- написала Марина Ковтун в своем микроблоге.

Председатель мурманской областной думы Сергей Дубовой также принес соболезнования в Твиттере, пожелав крепкого здоровья выжившему.