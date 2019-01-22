Житель Кандалакши вызвал «Скорую» для человека, которого сам же бил топором по голове

СЕГОДНЯ 18:06 2019-01-22T18:08:52+03:00

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Заполярных врачей трудно чем-то удивить. Уж они-то насмотрелись на последствия пьяных бытовых ссор: ножевые ранения и переломы. Но этот случай пошатнул нервное равновесие даже у опытных медиков.

В Кандалакше доставили в приемный покой больницы мужчину с проломленным черепом. На голове четко просматривались рубленые раны, нанесенные топором. Несмотря на всю тяжесть повреждений, северянин выжил и даже находился в сознании. Сейчас 39-летний мужчина восстанавливает здоровье. Это будет непросто - организм серьезно пострадал.

Виновника осудили по статье 111, часть 2 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью с использованием оружия). При всем при том, мужчина и не пытался скрыться от правосудия. Он сотрудничал с органами предварительного следствия и подробно объяснил причины своего жуткого поступка.

- Ранее судимый 28-летний мужчина вину отрицать не стал. Он рассказал правоохранителям, что находился в гостях у знакомого и распивал с ним спиртные напитки. Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого подозреваемый взял топор и нанес оппоненту несколько ударов по голове, - поведали в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Затем обвиняемый совершил благородный поступок - вызвал «Скорую», хотя и понимал, что ему светит колония. Видимо, поэтому приговор в итоге смягчили. Мужчине дали всего 3 года общего режима. Между тем, максимальная санкция статьи предусматривает до 10-ти лет колонии.