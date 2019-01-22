2019-01-22T17:23:16+03:00
Общество

Открылась выставка художника, которого вдохновил мурманский торговый порт

Виталий Бубенцов приурочил новую экспозицию к своему 75-летию
Иван ПЕТРОВ
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Виталий Бубенцов (справа) пообщался с первыми посетителями выставки. Фото: portmurmansk.ruВиталий Бубенцов (справа) пообщался с первыми посетителями выставки. Фото: portmurmansk.ru
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Полвека осталось за кормой. Но зато впереди - «7 футов под килем». Мурманский художник, долгое время работавший в порту, отметил свое 75-летие в январе нового года.

Значительную часть почтенного возраста (а именно, 50 лет) Виталий Бубенцов посвятил искусству. Впрочем, вторая профессиональная специальность тоже нашла отражение в творчестве мурманчанина. На многих картинах мы видим траулеры, балкеры и прочие суда на фоне Кольского залива. Все эти ландшафты мурманского морского торгового порта (ММТП) демонстрируются сейчас на выставке в художественном музее.

- Особое внимание Виталий Николаевич уделил вечернему порту и его уникальному проекту подсветки портальных кранов. В юбилейной экспозиции представлено порядка 50-ти работ о путешествиях, родной земли и любви к ней, - заметили в пресс-службе мурманского морского торгового порта.

Если Вы хотите лично взглянуть на работы одаренного земляка, милости просим. Экспозиция будет открыта практически целый месяц.

ГДЕ? Мурманский областной художественный музей.

КОГДА? с 18 января по 17 февраля.

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