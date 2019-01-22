В Мурманске добавили новое электронное табло

СЕГОДНЯ 16:11 2019-01-22T16:11:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Если личного автомобиля у Вас нет, Вы наверняка знаете, как утомительно долго приходится... ждать. Пока «приползет» тот самый автобус, троллейбус или маршрутка, все ноги успеешь отоморозить. Иной раз хочется махнуть рукой и «дернуть» пешком, но, как правило, именно в этот момент нужный нам общественный транспорт начинает маячить вдалеке. Слава богу!

Чтобы избавить жителей Мурманска от подобных переживаний, на автобусных остановках размещают электронные табло. Очередное такое новшество появилось недавно на остановке «Пять Углов». Яркая информационная строка сообщает нам приблизительное время прибытия городского транспорта на место. Программа опирается на данные навигационного спутника «Глонасс».

Напомним, на различных остановках, во всех уголках Мурманска, уже имеется семь электронных табло. Это стало восьмым. В ближайшее время подобным устройством снабдят участок в районе улицы Книповича. Здесь, на остановке «Детский мир», точно такой же светящийся стенд будет информировать горожан о прибытии автобусов и троллейбусов.

Он станет уже девятым в Мурманске. К сожалению, не получится укомплектовать весь город таким чудом техники. На отдельных участках табло попросту нечем запитать. Например, если остановка слишком далеко от линии проводов.