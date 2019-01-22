В Краснодаре, Пензе и родном Мурманске ищут 22-летнего Владимира Маньковского

СЕГОДНЯ 18:44 2019-01-22T18:44:42+03:00

Владимир Маньковский еще полтора месяца назад был мурманчанином, а потом переехал в Краснодар и пропал. Фото: Поисковый отряд Лиза Алерт Пенза

Изменить размер текста: A A

В новую жизнь - в Новом году! Так решила семья Маньковских из Мурманска и в начале декабря ушедшего года переехала в солнечный Краснодар. Но, увы, жизнь на новом месте почти сразу омрачилась бедой - пропал 22-летний Владимир Маньковский, один из членов семьи.

- С декабря нет достоверной информации о местонахождении молодого человека. Предположительно, Владимир Романович может находиться в Краснодаре, Пензе или родном Мурманске. К сожалению, информации о том, во что он был одет, нет, - дает ориентировку поисковый отряд «Лиза Алерт Пенза».

На вид Владимир Маньковский ростом 180 сантиметров и худощавого телосложения. Волосы у молодого человека светло-русые, а глаза - голубые. Если вам что-то известно о местонахождении уже бывшего мурманчанина, просьба связаться с волонтерами поискового отряда по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.