В Мурманске открылся медцентр для спасения мужчин от рака простаты

СЕГОДНЯ 14:46 2019-01-22T14:58:04+03:00

Связано такое решение с тем, что число заболевших северян возросло

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Любая болезнь значительно ухудшает качество нашей жизни, не говоря уже про болевой синдром. Но мало что сравнится, по уровню мучений, с расстройством мочеполовой системы. Особенно, у мужчин.

Чтобы избежать таких вот «жгучих» ощущений, очень важно выявить заболевание простаты вовремя. К счастью, в кольском Заполярье наконец-то взяли эту ситуацию на контроль. В мурманской областной больнице открылся центр амбулаторной онкоурологической помощи.

Начиная с 1 января 2019 года здесь принимают пациентов со всей области. Для желающих проконсультироваться необходимо обратиться к участковому врачу. Если доктор посчитает, что в данном случае необходима помощь онкоуролога, он выпишет направление. Глава региона высоко оценила новую инициативу областного минздрава.

- Главная цель работы центра - сокращение сроков от подозрения на онкологию до начала терапии, - заметила губернатор Мурманской области Марина Ковтун. - При раковых заболеваниях, как известно, время - решающий фактор. Если для ранней диагностики женских видов онкологии у нас уже давно работают специализированные центры, такие как «Белая роза», то мужчины, к сожалению, особым вниманием не были избалованы.

Будем надеяться, что теперь ситуация изменится к лучшему. Это совершенно необходимо, ведь за последние годы отмечается тревожная тендеция. Число северян, у которых диагностировали рак простаты, увы, возросло.